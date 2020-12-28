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  28 декабря 2020
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Монголия планирует оцифровать пенсионные книжки и книжки социального страхования

CentralAsia (MNG) -  Совместная рабочая группа Министерства труда и социальной защиты населения Монголии и Национального статистического управления работает над пересмотром первичной регистрационной формы и инструкций по ее заполнению.

С обновлением формы книжка социального страхования будет переведена в цифровую форму с 2021 года, и в ней не будет необходимости делать записи.

Также пенсионная книжка не будет выдаваться с 2021 года. По данным Министерства труда и социальной защиты, правительство работает над тем, чтобы пенсионеры получали информацию о своей пенсии в электронном виде и, при желании, распечатывали справку, обновив форму:

  • С 2021 года книжка социального страхования будет оцифрована, механическая работа по внесению записей в книгу будет отменена, а нагрузка на инспекторов по финансовому и социальному страхованию и сотрудников работодателей снизится;
  • Страхователь время от времени отслеживает свои платежи и другую информацию в электронном виде;
  • Пенсионные книжки не будут выдаваться с 2021 года, а пенсионеры смогут получать пенсионную информацию в электронном виде и при желании распечатывать справку;
  • Появится возможность оцифровывать другие услуги социального страхования.
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