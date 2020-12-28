В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 13,2 тысячи

- Таджикистан, общество
- 9:02, 28 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 27 ноября 35 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления.
Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 13 205 человек, из них выздоровели 12 692 пациента или 96,1% инфицированных, скончались 90 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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