В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 13,2 тысячи

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 27 ноября 35 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 13 205 человек, из них выздоровели 12 692 пациента или 96,1% инфицированных, скончались 90 человек.

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