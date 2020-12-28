На утро 28 декабря в Казахстане зарегистрировано 733 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 133;

- город Алматы - 83;

- Павлодарская область - 65;

- Костанайская область - 62;

- Алматинская область - 57;

- город Нур-Султан - 57;

- Северо-Казахстанская область - 57;

- Акмолинская область - 54;

- Восточно-Казахстанская область - 49;

- Западно-Казахстанская область - 39;

- Карагандинская область - 39;

- Жамбылская область - 17;

- Туркестанская область - 10;

- город Шымкент - 4;

- Актюбинская область - 4;

- Мангистауская область - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 152 460 случаев коронавируса.

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