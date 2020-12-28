На утро 28 декабря в Казахстане зарегистрировано 733 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 133;
- город Алматы - 83;
- Павлодарская область - 65;
- Костанайская область - 62;
- Алматинская область - 57;
- город Нур-Султан - 57;
- Северо-Казахстанская область - 57;
- Акмолинская область - 54;
- Восточно-Казахстанская область - 49;
- Западно-Казахстанская область - 39;
- Карагандинская область - 39;
- Жамбылская область - 17;
- Туркестанская область - 10;
- город Шымкент - 4;
- Актюбинская область - 4;
- Мангистауская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 152 460 случаев коронавируса.