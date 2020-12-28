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  28 декабря 2020
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Приостановленные в школах Узбекистана уроки возобновятся с третьей четверти

CentralAsia (UZ) -  В общеобразовательных школах Узбекистана с третьей четверти будут возобновлены уроки физической культуры, музыки, технологии (труд), изобразительного искусства и воспитания, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Министерства народного образования (МНО) республики.

В официальном сообщении отмечено, что обучение данным дисциплинам было приостановлено по рекомендации МНО для сохранения социальной дистанции и предотвращения чрезмерного общения между школьниками.

«Учитывая, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и на сегодняшний день практически все школы восстановили свою работу, а 90% учеников находятся на традиционном обучении, МНО возобновляет данные предметы с третьей четверти», – говорится в сообщении министерства.

В МНО добавили, что темы на первую половину учебного года будут пройдены в сжатой форме.

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