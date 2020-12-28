В Улан-Баторе выявлено 16 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Улан-Баторе выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 28 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

В масштабе страны проведено 8894 ПЦР теста на коронавирус.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1137 человек, из них 711 пациентов полностью выздоровели, 416 — стационарно лечатся.

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