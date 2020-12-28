В Узбекистане, не простояв до праздника, сгорели и упали три новогодние ёлки (видео)

В Узбекистане, не простояв до праздника, сгорели и упали три новогодние ёлки

CentralAsia (UZ) - 27 декабря в Навои дотла сгорела новогодняя ёлка, установленная на городской площади.

Как сообщил телеканал STV, огонь охватил каркас сооружения снизу доверху.

23 декабря стало известно, что еще одна ёлка загорелась в Фергане, однако возгорание было небольшим, и пожарные ликвидировали его в течение пяти минут.

26 декабря сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, обрушил главную ёлку Термеза. Сотрудникам городской администрации пришлось демонтировать ее каркас и проводить ремонт.