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  28 декабря 2020
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В Узбекистане, не простояв до праздника, сгорели и упали три новогодние ёлки (видео)
Предыстория: В Фергане загорелась ёлка у главного рынка (видео)

CentralAsia (UZ) -  27 декабря в Навои дотла сгорела новогодняя ёлка, установленная на городской площади.

Как сообщил телеканал STV, огонь охватил каркас сооружения снизу доверху.

23 декабря стало известно, что еще одна ёлка загорелась в Фергане, однако возгорание было небольшим, и пожарные ликвидировали его в течение пяти минут.

26 декабря сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, обрушил главную ёлку Термеза. Сотрудникам городской администрации пришлось демонтировать ее каркас и проводить ремонт.

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