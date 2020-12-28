В Узбекистане, не простояв до праздника, сгорели и упали три новогодние ёлки (видео)

- Узбекистан, общество
- 9:27, 28 декабря 2020
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|Предыстория: В Фергане загорелась ёлка у главного рынка (видео)
CentralAsia (UZ) - 27 декабря в Навои дотла сгорела новогодняя ёлка, установленная на городской площади.
Как сообщил телеканал STV, огонь охватил каркас сооружения снизу доверху.
23 декабря стало известно, что еще одна ёлка загорелась в Фергане, однако возгорание было небольшим, и пожарные ликвидировали его в течение пяти минут.
26 декабря сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, обрушил главную ёлку Термеза. Сотрудникам городской администрации пришлось демонтировать ее каркас и проводить ремонт.