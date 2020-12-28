В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 139 843 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 17 568;
- Алматы - 16 627;
- Нур-Султан - 16 591;
- Атырауская область - 12 067;
- Карагандинская область - 11 249;
- Западно-Казахстанская область - 7945;
- Северо-Казахстанская область - 7866;
- Павлодарская область - 7243;
- Костанайская область - 7126;
- Акмолинская область - 6101;
- Шымкент - 5291;
- Алматинская область - 5768;
- Жамбылская область - 4532;
- Мангистауская область - 3545;
- Актюбинская область - 3521;
- Туркестанская область - 3504;
- Кызылординская область - 3299.
Коронавирус в Казахстане
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