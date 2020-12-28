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  28 декабря 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 139 843 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17 568;

- Алматы - 16 627;

- Нур-Султан - 16 591;

- Атырауская область - 12 067;

- Карагандинская область - 11 249;

- Западно-Казахстанская область - 7945;

- Северо-Казахстанская область - 7866;

- Павлодарская область - 7243;

- Костанайская область - 7126;

- Акмолинская область - 6101;

- Шымкент - 5291;

- Алматинская область - 5768;

- Жамбылская область - 4532;

- Мангистауская область - 3545;

- Актюбинская область - 3521;

- Туркестанская область - 3504;

- Кызылординская область - 3299.

Коронавирус в Казахстане
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