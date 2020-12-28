В Туркменистане в правоохранительных органах планируются увольнения

CentralAsia (TM) - Начиная с нового года в Марыйском велаяте Туркменистана планируются массовые увольнения в правоохранительных органах в случае, если члены одной семьи или родственники являются сотрудниками одного ведомства.

Марыйский корреспондент Радио Азатлык, ссылаясь на нескольких работников силовых структур, сообщает, что об этом уже уведомили всех сотрудников правоохранительных ведомств, в связи с чем ожидается увольнение сотен людей.

"Начиная с нового года гражданам, родственники которых работают в органах, будет запрещено устраиваться на работу в те же ведомства. То есть, членам одной семьи будет запрещено работать в полиции, Министерстве национальной безопасности, прокуратуре или судебных органах", рассказал нашему корреспонденту на условиях анонимности сотрудник правоохранительного ведомства.

По его словам, после соответствующего распоряжения, поступившего в устной форме, в правоохранительных структурах начали проверку трёх поколений всех сотрудников. Их также предупредили, что в случае выявления родственников на службе в одном ведомстве, на работе сможет остаться только один из них.

Руководства силовых структур в Мары не объясняют причин очередного запрета. Также пока не пояснили, насколько близки должны быть родственники, чтобы попадать под это ограничение.

Лебапский корреспондент Азатлыка сообщил, что, в частности, увольнения планируются среди сотрудников дорожной полиции и частей охраны. В этих ведомствах очень много сотрудников, достигших пенсионного возраста, добавил корреспондент.

Между тем издание "Хроника Туркменистана" сообщает со ссылкой на свои источники, что увольнения работающих в правоохранительных органах родственников уже начались.

"Изначально ожидалось, что в первую очередь будут увольнять офицеров полиции, достигших пенсионного возраста. Но по всей видимости, в список первых сокращений попали родственники, работающие в силовых структурах, несмотря на то, что они не находятся друг у друга в подчинении и работают по разным направлениям", пишет издание.

Туркменистан переживает тяжелейший за последние 30 лет экономический кризис. Несмотря на то, что туркменское правительство не признаёт экономических трудностей, население страны систематически сталкивается с финансовыми и продовольственными проблемами, массовыми сокращениями и задержкой зарплат.