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  28 декабря 2020
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Президент Туркменистана совершил с внуком воздушную прогулку по канатной дороге (фото)

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов в выходные вместе с внуком Керимом отправился на прогулку в предгорья Копетдага.

Дойдя вместе с внуком до южной окраины столицы, лидер нации, выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.

На станции канатной дороги Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком на фуникулёре прокатились над отрогами Копетдага. Керим снимал на фотоаппарат зимние пейзажи.

Президент Туркменистана вместе с внуком вылепили снеговика.

По завершении прогулки по снежным полянам и холмам предгорий Копетдага всем работникам канатной дороги от имени президента Туркменистана были вручены новогодние подарки, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

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