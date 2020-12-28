Президент Туркменистана совершил с внуком воздушную прогулку по канатной дороге (фото)

- Туркменистан, общество
- 9:47, 28 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов в выходные вместе с внуком Керимом отправился на прогулку в предгорья Копетдага.
Дойдя вместе с внуком до южной окраины столицы, лидер нации, выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.
На станции канатной дороги Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком на фуникулёре прокатились над отрогами Копетдага. Керим снимал на фотоаппарат зимние пейзажи.
Президент Туркменистана вместе с внуком вылепили снеговика.
По завершении прогулки по снежным полянам и холмам предгорий Копетдага всем работникам канатной дороги от имени президента Туркменистана были вручены новогодние подарки, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.