Президент Туркменистана совершил с внуком воздушную прогулку по канатной дороге (фото)

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов в выходные вместе с внуком Керимом отправился на прогулку в предгорья Копетдага.



Дойдя вместе с внуком до южной окраины столицы, лидер нации, выполнил спортивные упражнения, а затем они направились в сторону подвесной дороги.

На станции канатной дороги Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с внуком на фуникулёре прокатились над отрогами Копетдага. Керим снимал на фотоаппарат зимние пейзажи.

Президент Туркменистана вместе с внуком вылепили снеговика.

По завершении прогулки по снежным полянам и холмам предгорий Копетдага всем работникам канатной дороги от имени президента Туркменистана были вручены новогодние подарки, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.