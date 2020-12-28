В Нур-Султане установят шестиметровую вязаную ёлку. Видео

CentralAsia (KZ) - В центре города Нур-Султан установят шестиметровую ёлку из пряжи, сообщает телеканал «Хабар 24».



Эко-елку создали столичные школьники, их родители, а также сотрудники различных общественных организаций.



Необычную ёлку добровольцы изготовили в национальном стиле. В её создании участвовали больше 100 человек. Все они из разных уголков страны. По словам организаторов, тёплая елка повод объединить людей и создать новогоднюю атмосферу. В этом году к акции присоединились жители Петропавловска, Атырау и Тараза.



«Наряд для ёлки состоит из разноцветных вязаных квадратиков размером 20 на 20 сантиметров. Мы сами приобретали пряжу и выдавали её нашим добровольцам. Для них мы проведём лотерею с ценными призами и подарками для творчества. В этом нам помогут спонсоры. Участвовать будут те, кто связал больше четырех квадратиков», - говорит одна из организаторов Рахима Мукушева.

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