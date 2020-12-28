Местные очаги COVID-19 в некоторых аймаках Монголии полностью ликвидированы, - ГЧК

CentralAsia (MNG) - 27 декабря Государственная чрезвычайная комиссия Монголии провела онлайн-заседание, на котором были решены некоторые актуальные вопросы.

По окончании заседания вице-премьер, глава ГЧК Я.Содбаатар сделал заявление для СМИ.

Как он сообщил, очаги коронавирусной инфекции в некоторых аймаках полностью ликвидированы, и эти регионы могут быть объявлены зоной, свободной от COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день не выявлено ни одного нового случая инфекции в некоторых региональных очагах инфекции, в частности, последний случай заболевания в аймаке Архангай зарегистрирован 26 дней тому назад, в аймаке Говьсумбэр – 28 дней, в аймаке Дархан-Уул – 23 дней, и в сомоне Айраг – 30 дней и Замын-Ууд аймака Дорноговь – 12 дней, а еще в аймаке Сэлэнгэ в течение последних 4 суток не выявлен носитель этой вирусной инфекции.

«Поэтому, согласно всем требованиям и рекомендациям ВОЗ, можно считать, что очаги инфекции, кроме сомона Сухбаатар (Сэлэнгэ), сомона Замын-Ууд (Дорноговь) и Улан-Батора, полностью ликвидированы», - заявил Я.Содбаатар.

Также он упомянул, что правительству передано предложение о продлении режима повышенной готовности в регионах с 31 декабря сего года до 1 апреля 2021 года.

Это предложение будет рассмотрено и решено 30 декабря на очередном заседании Кабмина.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения