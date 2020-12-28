Дочь Мирзиёева посетила в Доме ветеранов журналиста, оставшегося без средств к существованию

CentralAsia (UZ) - Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева посетили в Доме ветеранов журналиста, который оказался в тяжёлой финансовой ситуации. Об этом Алламжонов сообщил на своей странице в соцсетях.

"Сегодня мы с Саидой Шавкатовной посетили заслуженного журналиста Узбекистана Рустама Обидова, уже 8 лет проживающего в Республиканском пансионате ветеранов войны и труда", - написал Алламжонов.

По словам главы попечительского совета, Рустам Обидов, несмотря на то, что уже на пенсии, продолжает упорно трудиться, занимаясь переводами. "К сожалению, в этом году из-за пандемии этот честный труженик и очень скромный человек оказался в сложной финансовой ситуации. Из-за этого он не смог в полном объёме оплачивать свое содержание в пансионате", - поясняет Аллажонов.

Фонд масс-медиа решил помочь Рустаму Обидову в решении его проблем.

Комил Алламжонов и старшая дочь президента страны, Саида Мирзиёева, возглавили фонд в начале текущего года. Ранее они руководили Агентством информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана, но в январе одновременно сообщили об уходе из АИМК.