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  28 декабря 2020
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Названы 7 симптомов коронавируса, требующих немедленной реакции (список)

CentralAsia (CA) -  COVID-19 включает в себя не только три «классических» симптома: лихорадка, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, утверждают исследователи из Королевского колледжа Лондона.

«У каждого пятого человека их никогда не бывает», - говорится в исследовании, проведенном на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.

Приложение зарегистрировало более 20 симптомов, связанных с COVID, но исследователи выделили семь симптомов, на которые стоит незамедлительно обратить внимание:

  • Головная боль;
  • Слабость;
  • Потеря аппетита;
  • Боль в мышцах;
  • Диарея;
  • Спутанное сознание;
  • Сыпь на коже.

«Если у вас появятся какие-либо симптомы COVID-19 из вышеперечисленных, не рискуйте — вы и ваша семья должны немедленно изолироваться и, в идеале, как можно скорее пройти тест», - советуют исследователи Королевского колледжа.

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