Названы 7 симптомов коронавируса, требующих немедленной реакции (список)

CentralAsia (CA) - COVID-19 включает в себя не только три «классических» симптома: лихорадка, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, утверждают исследователи из Королевского колледжа Лондона.

«У каждого пятого человека их никогда не бывает», - говорится в исследовании, проведенном на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.



Приложение зарегистрировало более 20 симптомов, связанных с COVID, но исследователи выделили семь симптомов, на которые стоит незамедлительно обратить внимание:

Головная боль;

Слабость;

Потеря аппетита;

Боль в мышцах;

Диарея;

Спутанное сознание;

Сыпь на коже.

«Если у вас появятся какие-либо симптомы COVID-19 из вышеперечисленных, не рискуйте — вы и ваша семья должны немедленно изолироваться и, в идеале, как можно скорее пройти тест», - советуют исследователи Королевского колледжа.