Названы 7 симптомов коронавируса, требующих немедленной реакции (список)
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 10:58, 28 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - COVID-19 включает в себя не только три «классических» симптома: лихорадка, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса, утверждают исследователи из Королевского колледжа Лондона.
«У каждого пятого человека их никогда не бывает», - говорится в исследовании, проведенном на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.
Приложение зарегистрировало более 20 симптомов, связанных с COVID, но исследователи выделили семь симптомов, на которые стоит незамедлительно обратить внимание:
- Головная боль;
- Слабость;
- Потеря аппетита;
- Боль в мышцах;
- Диарея;
- Спутанное сознание;
- Сыпь на коже.
«Если у вас появятся какие-либо симптомы COVID-19 из вышеперечисленных, не рискуйте — вы и ваша семья должны немедленно изолироваться и, в идеале, как можно скорее пройти тест», - советуют исследователи Королевского колледжа.