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  28 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 81 новый случай коронавируса. Всего 76 832

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 27 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76832 (+81).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в семи регионах страны.

За сутки вылечились 148 человек, всего выздоровели 74 439, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 1780 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 163 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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