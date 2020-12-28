За сутки в Узбекистане выявили 81 новый случай коронавируса. Всего 76 832

- Узбекистан, общество
- 11:08, 28 декабря 2020
- Просмотров: 247
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 27 декабря количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 76832 (+81).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в семи регионах страны.
За сутки вылечились 148 человек, всего выздоровели 74 439, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 1780 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 163 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.