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  28 декабря 2020
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На юге Узбекистана жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отсутствия электричества (видео)

CentralAsia (UZ) -  На юге Узбекистана, в Сурхандарьинской области 165 семей остались без электричества. Недовольные люди вышли на улицу и стали жечь шины автомобилей, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

В узбекском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором запечатлено, как жители махалли в Музрабатском районе Сурхандарьинской области, перекрывают дорогу и жгут шины. Люди таким образом выражали недовольство отсутствием электроэнергии, сообщали очевидцы.

Как сообщили в областной администрации, инцидент произошел 27 декабря текущего гола. 25 декабря из-за выхода из строя трансформатора мощностью 630 кВА, установленного на территории махалли, произошёл сбой в подаче электроэнергии. В результате этого, 545 домохозяйств и 165 квартир были отключены от электричества.

Как сообщается, в результате резкого увеличения потребления электроэнергии, вызванного похолоданием, другой трансформатор, установленный в начале этого месяца, тоже вышел из строя.

«В настоящее время проблема устранена. 27 декабря был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, и население было обеспечено электроэнергией», — отмечается в сообщении местных властей.

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