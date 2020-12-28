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  28 декабря 2020
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Из-за коронавируса в Великобритании чаще стали похищать собак
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250% и побили все предыдущие рекорды, сообщает телеканал Euronews.

Во время карантина многие люди оказались в одиночестве и, чтобы как-то cкрасить унылые будни, решили завести себе четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них — на некоторые редкие и популярные породы в четыре раза, говорится в сюжете.

Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевленного предмета и рассматривается как мелкое преступление. Но за последнее время около полумиллиона человек подписали петицию, в которой призывают правительство ужесточить законодательные нормы.

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