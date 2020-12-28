Из-за коронавируса в Великобритании чаще стали похищать собак

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом // Reuters

CentralAsia (CA) - В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250% и побили все предыдущие рекорды, сообщает телеканал Euronews.



Во время карантина многие люди оказались в одиночестве и, чтобы как-то cкрасить унылые будни, решили завести себе четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них — на некоторые редкие и популярные породы в четыре раза, говорится в сюжете.



Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевленного предмета и рассматривается как мелкое преступление. Но за последнее время около полумиллиона человек подписали петицию, в которой призывают правительство ужесточить законодательные нормы.

