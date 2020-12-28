В Ташкенте активно идёт торговля наркотиками через Телеграм, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане имеется проблема, о которой не пишут или почти не пишут. Распространение наркоторговли, с помощью соцсетей и мессенджеров, позволяющих дилерам сохранять свою анонимность, пишет издание АsiaТеrrа.



«Возникла проблема, - написала мне знакомая. – Эта картинка появилась у сына в сторис Инстаграма. Потом с его телефона я перешла в Телеграм-канал. И увидела вот что».

«Моего 12 летнего сына уже второй раз за неделю добавляют в Телеграм-канал, в котором можно купить наркотики. Обращение в милицию не даёт никаких результатов», - сообщила она через несколько дней.

По ее словам, в канале «Лавка Роджера» появляются ссылки-приглашения на другие каналы - где можно заказать и оплатить любые наркотики.

Действительно, как следует из рекламной рассылки, купить можно практически всё: от экстази до кокаина.

Цены:

Экстази: 1 штука - 300.000 сумов ($28,6), 2 штуки – 530.000 ($50), 3 штуки – 700.000 сумов ($66,8).

Мефедрон: 1 г. - 700.000 сумов ($66,8), 3 г. – 1.600.000 сумов ($152,6).

Кокаин: 1 г. – 2.800.000 сумов ($267).

Спайс: 3 г. – 500.000 сумов ($47,7), 10 г. – 1.000.000 сумов ($95,4).

Оплата через карты – на опубликованный номер электронного кошелька, доставка, скорее всего, через закладки.

"Понятно, что поймать анонимных распространителей крайне сложно. Но можно хотя бы начать озвучивать эту проблему, писать о ней, комментировать и обсуждать её – как на уровне журналистов и блогеров, так и представителей власти. У большинства есть дети, братья, племянники, и вряд ли кто-то заинтересован в том, чтобы они становились наркозависимыми", - отмечает издание.