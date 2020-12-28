В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) - 78-летняя француженка, 96-летняя испанка и 101-летняя немка — их называют первыми европейцами, привитыми от коронавируса. В ЕС в воскресенье официально стартовала прививочная кампания, хотя в нескольких странах фактически она началась ещё в субботу.



Но, как сообщает Euronews, пока вакцины немного, и в первую очередь ее направляют самым уязвимым: пожилым гражданам и работающим с коронавирусом медикам.



В Европе используют препарат от американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech. Этой вакциной привиты уже около полутора миллионов человек во всем мире.



Политики торжествуют, заявляя об успехе столь грандиозного мероприятия, как организация вакцинации одновременно по всему Евросоюзу — производства, складирования и доставки с соблюдением строго температурного режима.



Лидеры подают согражданам пример, прививаясь сами: среди таких — чешский премьер Бабиш и его греческий коллега Мицотакис.



«Сегодня великий день для науки, великий день для Евросоюза, который сумел доставить вакцину во все европейские страны в одно и то же время. Это претворение в жизнь принципов европейской солидарности», - заявил Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.



Политики обещают, что вакцина будет бесплатной для всех граждан, при этом принуждать прививаться никого не будут. Далеко не все и собираются: так, в Румынии, согласно опросам, прививаться не хотят около трети граждан, которые не доверяют вакцине, опасаются побочных эффектов или просто не считают это необходимым.