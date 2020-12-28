Специалисты заявили, что зимние перчатки могут быть переносчиками коронавируса

CentralAsia (CA) - Зимой многие люди носят перчатки. Нужно ли в таком случае мыть руки по приходе домой и могут ли сами перчатки быть переносчиками вируса?

Как пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger, коронавирус может передаваться через перчатки. Поэтому эксперты советуют осторожно обращаться с теплыми тканями.

«Они могут представлять собой риск, потому что люди чувствуют себя защищенными и зачастую дотрагиваются зараженными перчатками до лица. При снятии перчаток необходимо обращать внимание на то, чтобы вирусы на руках не попали на лицо», - говорит Сара Чудин, член экспертной группы по борьбе с коронавирусом в Швейцарии.

«Нужно ли особенно часто стирать зимние перчатки? Поведение коронавирусов на текстильных поверхностях пока изучается, и делать общие выводы рано. Однако науке известно: материал имеет значение. Имеются сведения, что на натуральных тканях вирусы сохраняются не так долго, как на синтетических. В отношении бактерий есть более точная информация: Кишечная палочка и золотистый стафилококк могут жить на хлопчатобумажных волокнах до 21 дня, а на волокнах полиэстера до 7 дней», - сказала Мелани Занер из Швейцарской ассоциации по уходу за текстилем.

Исследование австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований показывает, что на гладких поверхностях коронавирусы могут жить дольше, чем на неоднородных, пористых, как, например, у хлопка. Как долго проживут вирусы, зависит в первую очередь от количества жидкости, в которой они находятся: от нескольких часов до нескольких дней.

Для того, чтобы с наибольшей вероятностью убить различные вирусы, особенно на более подверженных заражению масках и полотенцах, эксперты рекомендуют стирать их при 60 градусах, используя универсальное моющее средство, говорится в статье.

Однако важную роль для дезинфекции играет и продолжительность стирки, и количество стираемых вещей, поэтому, например, людям, работающим в сфере здравоохранения, для большей безопасности следует доверять стирку профессионалам, рекомендует издание.

В настоящий момент Швейцарский исследовательский институт изучения материалов работает над созданием защитных масок с антивирусным покрытием, которые смогут деактивировать вирусы или уничтожать их. Такие нанопокрытия можно будет использовать для штор или сидений в общественном транспорте. А однажды, возможно, и для повседневной одежды.