«На мир обрушатся катаклизмы и бедствия», «Найдется лекарство от рака». Что напророчила Ванга на 2021 год?

// коллаж Reuters

CentralAsia (CA) - Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что в 2021 году на мир обрушится «множество катаклизмов и великих бедствий», три «гиганта» объединятся и человечество захватит «мощный дракон», «настанут тяжелые времена», пишет английская газета Daily Mail.



Среди прочего она перед своей смертью напророчила, что в 2021 году будет найдено лекарство от рака. Она предрекла: «Настанет день, когда рак будет скован железными цепями».



Ванга стала культовой фигурой среди конспирологов после того, как некоторые из ее пророчеств пугающим образом попали в точку.



Однако в последние годы многие усомнились в достоверности приписываемых ей прорицаний, ведь она сама их не записывала, напоминает издание.



Приписываемые Ванге предсказания действительны до 5079 года, когда по ее мнению, наступит конец света.



Согласно ее запискам, Дональд Трамп в 2021 году оглохнет и заболеет смертельной болезнью, Владимир Путин станет жертвой покушения, а на Европу обрушится химическая атака со стороны мусульманских экстремистов.



В утешение Трампу и Путину следует отметить, что прогнозы двух предыдущих лет сулили им почти то же самое, но чаша сия их миновала — хотя президент США в этом году и переболел коронавирусом.



На самом деле Ванга не раз пророчила Европе армию «мусульманских экстремистов» с химическим оружием.



Последователи слепой гадалки уже многие годы цитируют одно и то же пророчество крушения Европы, но ничего подобного доселе не произошло. Многие понимающе закивали в ответ на ее пророчество, что Европа «перестанет существовать» в 2016 году, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, подвергнув в шок Брюссель — с далеко идущими политическими последствиями.



Однако даже самый ревностный сторонник ясновидящей не возьмется утверждать, что от Европы остались «безлюдные пространства и пустоши, лишенные всякой жизни». Предсказанная ею «великая мусульманская война» в Европе тоже пока откладывается. Нельзя исключать покушение на Путина, ведь в 2012 году действительно удалось предотвратить заговор с целью его убийства.



Ванга умерла в 1996 году в возрасте 85 лет. Ее нередко звали «Балканским Нострадамусом». Она загадочным образом потеряла зрение во время сильной бури, когда ей было 12 лет. Ее семья якобы нашла Вангу спустя несколько дней — облепленную грязью, еле живую и с засыпанными песком глазами. Позже она утверждала, что первое видение ей открылось, когда она пропала без вести. Тогда она решила, что ей дана сила предсказывать будущее и исцелять других.



Ее сторонники утверждают, что Ванга предсказала теракты 11 сентября 2001 года, заявив, что «две стальные птицы» нападут на «американских братьев». Она сказала: «Ужас, ужас! Американские братья падут под натиском стальных птиц. В кустах будут выть волки, и кровь невинных будет хлестать рекой». 11 сентября 2001 года четыре захваченных террористами самолета навели ужас на Америку, поэтому предсказание о «стальных птицах» можно считать верным.



Ее пророчества обычно достаточно расплывчатые, чтобы кто-нибудь счел, что они сбылись, и именно эта «точность» сделала ее легендой.



По ее прогнозам нет авторитетных источников, и эксперты считают, что многие из них распространяются через российские соцсети.



Среди менее удачных прогнозов, приписываемых ей, было что Барак Обама станет «последним американским президентом». А Дональд Трамп доказал ее неправоту 20 января 2017 года.



Еще Ванга предсказала, что голод в мире прекратится к 2028 году, марсианские колонии обретут ядерное оружие к 2256 году, а Земля станет непригодной для проживания к 2341 году.