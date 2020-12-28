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  28 декабря 2020
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Подписчики из Узбекистана и Казахстана поспорили из-за наряда невесты Роналду
Предыстория: Жена Роналду опубликовала фото в узбекском национальном халате (фото)

CentralAsia (UZ) -  Невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала фото в наряде ручной работы и вызвала споры в сети. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Фотомодель попозировала в голубом комбинезоне и пальто из синего бархата с золотым принтом. Ее наряд дополнили сумка Hermes Birkin и серьги-кольца. В качестве обуви Родригес выбрала зеленые босоножки на каблуках.

Сначала в описании к кадру испанка отметила, что пальто было изготовлено в Казахстане. В связи с этим под постом появились комментарии от казахов с эмоджи государственного флага республики.

Однако вскоре модель заменила высказывание под фото: выяснилось, что вещь сшили в Узбекистане. Фанаты из Узбекистана начали писать ей комплименты, а казахи, в свою очередь, раскритиковали Родригес и стали удалять написанные ранее комментарии, пишет Лента.ру.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Публикация невесты футболиста набрала полтора миллиона лайков и почти 30 тысяч комментариев.

Позже сам Роналду также выложил своё фото в другом узбекском чапане.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

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