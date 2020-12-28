Модельная больница в столичном районе Сонгинохайрхан готова к работе

CentralAsia (MNG) - В районе Сонгинохайрхан города Улан-Батор готова к работе модельная больница на 200 коек.

Больница будет оказывать гражданам 17 основных и 11 видов услуг. С вводом больницы в эксплуатацию 157 тысяч граждан смогут получить медицинскую помощь и услуги в удобных условиях, соответствующих мировым стандартам. Кроме того, больница может работать в экстренных случаях, используя 100 коек для изоляции лиц с подозрением на COVID-19.

Строительство больницы контролировалось Управлением по инвестициям столицы, а техническая комиссия одобрила запуск больницы в постоянный режим 11 ноября.

Больница станет образцовой комплексной больницей в стране, оснащенной современной техникой и оборудованием и обеспечивающей удобство для инвалидов, других клиентов, врачей и медицинских работников.





















Коронавирус в Монголии

Карта распространения