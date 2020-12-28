Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 3,1 млн

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 3 748 (13,5%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 416 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 660 009 человек.