В России число жертв коронавируса превысило 55 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 14:11, 28 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 487 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 75.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 55 265 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3 млн человек, из них выздоровели — 2,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 660 009 пациентов.