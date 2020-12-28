11 тысяч детей Узбекистана получат к Новому году подарки от президента

- Узбекистан, общество
- 15:04, 28 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 11 тысяч детей получат президентские подарки 29-30 декабря, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.
По данным министерства, подарки от президента получат воспитанники детских домов, детям, оставшиеся без попечения родителей, дети от 3 до 15 лет, родители которых погибли при исполнении служебного долга по защите Родины, а также дети из нуждающихся семей.
Подарочный комплект включает в себя 20 видов сладостей, 3 вида школьных принадлежностей и 2 вида инвентаря.
Подарки будут вручены при участии сотрудников администраций областей 29-30 декабря.
Ранее сообщалось, что «Президентские ёлки» в этом году организуют в строгом соответствии с карантинными требованиями.