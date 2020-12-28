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  28 декабря 2020
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11 тысяч детей Узбекистана получат к Новому году подарки от президента

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 11 тысяч детей получат президентские подарки 29-30 декабря, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

По данным министерства, подарки от президента получат воспитанники детских домов, детям, оставшиеся без попечения родителей, дети от 3 до 15 лет, родители которых погибли при исполнении служебного долга по защите Родины, а также дети из нуждающихся семей.

Подарочный комплект включает в себя 20 видов сладостей, 3 вида школьных принадлежностей и 2 вида инвентаря.

Подарки будут вручены при участии сотрудников администраций областей 29-30 декабря.

Ранее сообщалось, что «Президентские ёлки» в этом году организуют в строгом соответствии с карантинными требованиями.

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