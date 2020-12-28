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  28 декабря 2020
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Житель Узбекистана в Карелии может получить пожизненный срок за финансирование терроризма

CentralAsia (UZ) -  Управление ФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, находящегося на территории республики.

Мужчину обвиняют в финансировании терроризма, а именно международной террористической организации «ИГ» («Исламское государство»). Эта организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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