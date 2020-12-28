Житель Узбекистана в Карелии может получить пожизненный срок за финансирование терроризма

- Узбекистан, происшествия
- 15:07, 28 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Управление ФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, находящегося на территории республики.
Мужчину обвиняют в финансировании терроризма, а именно международной террористической организации «ИГ» («Исламское государство»). Эта организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
Суд заключил обвиняемого под стражу.
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.