Во время пандемии выросла активность интернет-педофилов

CentralAsia (CA) - Во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в отношении детей в интернете, сообщает DW.



По словам главы Европейского полицейского агентства Катрин де Болль, с начала пандемии злоумышленники активнее, чем раньше, ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними.



«При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают нередко это без присмотра родителей», - сказала она.



В марте 2020 года представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса, таких как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.

