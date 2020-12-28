Во время пандемии выросла активность интернет-педофилов

- Азия и мир, общество
- 15:08, 28 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в отношении детей в интернете, сообщает DW.
По словам главы Европейского полицейского агентства Катрин де Болль, с начала пандемии злоумышленники активнее, чем раньше, ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними.
«При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают нередко это без присмотра родителей», - сказала она.
В марте 2020 года представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса, таких как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.