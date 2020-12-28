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  28 декабря 2020
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В Ереване началось шествие протестующих

CentralAsia (CA) -  Протестующие перед зданием Национального Собрания начали шествие по улицам Еревана. Они спускаются по проспекту Баграмяна, скандируя «Никол — предатель», сообщает «Новости Армении».

Сегодня утром многочисленные граждане собрались у входа в здание парламента Армении, чтобы составить «стену позора» и выразить депутатам особое отношение.

Сообщается, что во время акции произошла драка между демонстрантами и депутатом парламентской фракции «Мой шаг» Сисаком Габриеляном.
В Армении массовые митинги оппозиции с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходят с 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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