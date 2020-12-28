В Самарканде от столкновения с грузовиком перевернулся автобус

- Узбекистан, общество
- 15:25, 28 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Авария с участием общественного транспорта произошла в Самарканде.
По информации ГУБДД МВД, 27 декабря в 17:00 часов произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.
36-летний С.А., водитель грузовика Isuzu, по неосторожности врезался в заднюю часть автобуса, которым управлял 46-летний Б.А.
В результате столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся. Один из пассажиров автобуса был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
По данному факту ОВД Акдарьинского района ведется следствие.