В Самарканде от столкновения с грузовиком перевернулся автобус

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CentralAsia (UZ) - Авария с участием общественного транспорта произошла в Самарканде.

По информации ГУБДД МВД, 27 декабря в 17:00 часов произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

36-летний С.А., водитель грузовика Isuzu, по неосторожности врезался в заднюю часть автобуса, которым управлял 46-летний Б.А.

В результате столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся. Один из пассажиров автобуса был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту ОВД Акдарьинского района ведется следствие.