В Сибири зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы

CentralAsia (CA) - Рекордные за последние 50-100 лет показатели минусовой температуры зафиксированы в выходные на территории Западной Сибири, где столбик термометра опускался до 49 градусов, сообщает ТАСС.



Из-за похолодания в Сибири произошел рост обморожений, а также задержка авиарейсов, аварийные ситуации на дорогах и отмены автобусных рейсов.

«В Новосибирске наши метеостанции отметили 37-41 градус мороза, предыдущие рекорды были побиты на 2-5 градусов. Рекорды были также перекрыты на метеостанциях областных центров Кемерова и Барнаула, там температуры превышали минус 40 градусов. В Томской области самые низкие температуры были зафиксированы в селе Тегульдет — минус 49 градусов. Это рекорды за 50-100 лет», - рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, добавив, что, например, в Барнауле был побит рекорд 1920 года.



Из-за неблагоприятных метеоусловий в ряде регионов Сибири действует режим повышенный готовности, экстренные службы, в том числе медики, работают в усиленном режиме. Так, в Новосибирской области за выходные с обморожением в медучреждения обратились 33 человека.



В Кемеровской области, где морозы достигали 47 градусов, за выходные было зафиксировано больше 40 случаев обморожения, трое из которых произошли с детьми.



В дни сильных морозов, с 25 по 28 декабря, дорожные службы пришли на помощь 40 водителям на федеральных трассах Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.



В Новосибирской области и Томской областях из-за неблагоприятных погодных условий в регионе отменили более ста автобусных рейсов. Также осложнился подвоз в школы детей из отдаленных населенных пунктов. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, из-за морозов дома остались порядка 4,5 тыс. школьников. Похолодание привело и к проблемам с авиасообщением.