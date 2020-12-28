В 2020 году объемы экспорта из Центральной Азии сократились на 24%, - ООН

CentralAsia (CA) - В 2020 году из-за пандемии коронавируса объем международной торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с прошлым годом сократились на 1,9 процента. Но в остальном мире ситуация с торговлей гораздо хуже, сообщает центр новостей Организации Объединенных Наций.



По предварительным оценкам Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в 2020 году мировая торговля в целом сократилась на 14,5%. На этом фоне ее двухпроцентное падение в странах ЭСКАТО сулит более радужные перспективы.



Доля региона в мировом товарном экспорте и импорте, как предполагается, в 2020 году выросла до рекордно высокого уровня – до 41,8 % и 38,2 %, соответственно, по сравнению с 39,9% и 36,9% годом ранее.



Однако торговый оборот в регионе существенно разнится от страны к стране. Так, самое резкое падение торговли – экспорта и импорта – произошло в Южной и Юго-Западной Азии. А в странах Северной и Центральной Азии были наихудшие показатели по экспорту – он сократился на 24,4 процента, в основном из- за резкого падения цены на нефть.



Эксперты ЭСКАТО считают, что перспективы полного восстановления торговли в регионе являются весьма «туманными» в силу неблагоприятных макроэкономических условий, высокой безработицы, огромных долгов и дефляции. Малые страны региона сталкиваются с дополнительными трудностями, связанными с падением туризма и сокращением денежных переводов мигрантов.



Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана опасается, что разрушительные последствия COVID-19 приведут к тому, что миллионы жителей региона снова окажутся в бедности.



В ЭСКАТО отмечают, что наряду с торговлей в регионе сократились и объемы прямых иностранных инвестиций. В первые три квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года они упали на 40 процентов.



Эксперты полагают, что в 2021 году потоки инвестиций будут по-прежнему ниже докризисных уровней. А перспективы их восстановления в будущем во многом будут зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, эффективности политики по стимулированию инвестиций и социально-экономических последствий пандемия.



Основанная в 1947 году, ЭСКАТО является крупнейшей из пяти региональных комиссий ООН – как с точки зрения географического охвата, так и с точки зрения численности населения – ее членский состав охватывает территорию от тихоокеанского островного государства Кирибати на востоке до Турции на западе, России на севере и Новой Зеландии на юге. В составе Комиссии – 53 страны.

