Президент Кипра вакцинировался от коронавируса

- Азия и мир, общество
- 16:26, 28 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис вакцинировался от коронавируса американско-немецким препаратом Pfizer-BioNTech.
«Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится», - написал президент в Твиттере.
Он назвал вакцину«"даром жизни». Анастасидаис сказал, что начался обратный отсчет времени, который в конечном итоге приведет к поражению «невидимого врага».
Το δώρο της επιστημονικής κοινότητας, το εμβόλιο κατά του Covid19, μας δίνει όχι απλώς την ελπίδα αλλά το δικαίωμα στη ζωή. Υπάρχει, όμως, απόσταση μέχρι την τελική νίκη. Γι'αυτό και κάνω έκκληση προς όλους: Λίγη υπομονή ακόμη και θα τα καταφέρουμε. pic.twitter.com/B8t8hjprG2 — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) December 28, 2020