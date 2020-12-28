Президент Кипра вакцинировался от коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис вакцинировался от коронавируса американско-немецким препаратом Pfizer-BioNTech.

«Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится», - написал президент в Твиттере.



Он назвал вакцину«"даром жизни». Анастасидаис сказал, что начался обратный отсчет времени, который в конечном итоге приведет к поражению «невидимого врага».