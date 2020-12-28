Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейендлих госпитализирована в научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом, сообщили Интерфаксу в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник.

«Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное», - сказал собеседник агентства. Он также заявил, что информация о том, что у актрисы якобы поражено 80% легких, не соответствует действительности.

По его словам, актриса помещена в реанимацию, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее состоянием.