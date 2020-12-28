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  28 декабря 2020
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Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейендлих госпитализирована в научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом, сообщили Интерфаксу в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник.

«Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное», - сказал собеседник агентства. Он также заявил, что информация о том, что у актрисы якобы поражено 80% легких, не соответствует действительности.

По его словам, актриса помещена в реанимацию, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее состоянием.

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