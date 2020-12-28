Казахстан планирует закупить вакцину Pfizer от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения готово приобрести американскую вакцину Pfizer, однако пока не может говорить о подробностях, так как подписало договор о неразглашении. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на первого заместителя министра Марата Шоранова.

«Она [вакцина Pfizer] в два раза дороже, чем та же вакцина, произведенная в Российской Федерации. Вместе с тем мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer, и готовы заниматься подставкой данных вакцин на территорию Казахстана путем выдачи специальных документов. Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять препарат на территорию республики», - заявил Шоранов.

В свою очередь заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков добавил, что вопрос проработки поставок данной вакцины находится «постоянно в рабочем порядке».

«Мы только на днях вели переговоры с Pfizer по вопросу поставки вакцины. Как раз договор о конфиденциальности [подписали] и на днях 30-го [декабря] проведем переговоры по ускорению возможности поставки», - заверил замминистра РК.





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