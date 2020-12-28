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  28 декабря 2020
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Президент Узбекистана выступит с посланием к парламенту 29 декабря

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с очередным посланием к парламенту 29 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

"Послание президента Олий Мажлису – важнейшее событие в общественно-политической жизни нашей страны. На этом мероприятии, ставшем традиционным с 2017 года, подводятся основные итоги уходящего года, определяются цели и задачи на новый год", – отметили в пресс-службе.

Мирзиёев остановится на достигнутых в текущем году результатах, проделанной работе в рамках Государственной программы "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики". Будет предложено название для следующего года, обозначены важнейшие задачи дальнейшего развития страны, приоритеты внутренней и внешней политики.

Послание будет освещаться в прямом эфире 15 телеканалов, а также в режиме онлайн на официальном веб-сайте президента Узбекистана и официальных страницах пресс-службы президента в социальных сетях.

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