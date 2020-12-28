Песков объяснил, почему Путин все еще не сделал прививку от коронавируса российской вакциной

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин все еще не сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».



По словам Пескова, затягивание Путина с вакцинацией «никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине». Об этом он сказал сегодня на брифинг, отвечая на вопрос ВВС.



ВВС: Вот такое промедление Владимира Путина с решением вакцинироваться - это, на ваш взгляд, как-то отражается на доверии к российской вакцине?



Песков: «Никоим образом. Вы знаете, что в российских регионах уже началась вакцинация. Во все регионы уже направлены партии вакцины, нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться. Наращивают мощности российские производители вакцины, при чем процесс производства действительно уже отлажен. Это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и первые недели следующего объем будет увеличен. Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения министерства здравоохранения по одной вакцине [о безопасности «Спутника V» для людей старше 60 лет] потом последуют другие вакцины. Собственно, потом уже и президент примет решение. Он об этом говорил».



Также у Пескова спросили, будет ли просто объявлено о том, что президент вакцинировался, или россиянам могут показать кадры самого процесса.



«Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение», - ответил представитель Кремля.



В субботу, 26 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что минздрав одобрил применение «Спутника V» для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.



17 декабря на большой пресс-конференции Путин говорил, что еще не сделал прививку от коронавируса, поскольку использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории (60+).



При этом ранее сообщалось, что прививки от коронавируса сделали, например, 62-летний мэр Москвы Сергей Собянин и 65-летний министр обороны Сергей Шойгу.



Согласно данным опроса «Левада-центра», поступившим Русской службе Би-би-си, 58% россиян не готовы делать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О готовности провакцинироваться заявили 38% опрошенных.

