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  28 декабря 2020
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На митинге в Ереване задержаны более 30 участников
Предыстория: В Ереване началось шествие протестующих

CentralAsia (CA) -  На сегодняшней акции протеста оппозиции Армении задержаны более 30 человек, сообщили в пресс-службе полиции.

Акция протеста у здания парламента состоялась в понедельник в день проведения внеочередного заседания законодательного органа. Само здание было оцеплено полицией. Протестующие закидали яйцами машины депутатов, произошла стычка депутата правящей фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна с оппозиционерами.

В Армении массовые митинги оппозиции с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном проходят с 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

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