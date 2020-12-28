В Турции из сексуального рабства освобождены 11 гражданок Узбекистана (видео)

В Турции из сексуального рабства освобождены 11 гражданок Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Полиция турецкого города Конья задержала преступную группу из 5 лиц, занимавшихся организацией проституции. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

По данным издания, среди задержанных 4 гражданина Турции и 24-летняя гражданка Узбекистана.

В ходе операции были освобождены 11 гражданок Узбекистана и 1 гражданка Турции.

Как выяснилось, задержанная гражданка Узбекистана Ш.И., обещая женщинам работу, отбирала их паспорта и вынуждала заниматься проституцией.

Департамент миграции города Конья занимается вопросом возвращения 11 женщин, освобождённых из сексуального рабства, в Узбекистан.