[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За 11 месяцев добыча газа принесла Туркменистану $4.13 млрд

CentralAsia (TM) -  За одиннадцать месяцев валовые доходные поступления от экспортных поставок газа и нефтехимической продукции из Туркменистана преодолели отметку в $4.13 миллиарда. За это время нефтегазовая отрасль Туркменистана добыла 8.7 миллиона тонн нефти и газового конденсата, 62.3 миллиарда кубических метров «голубого топлива». Показатель экспортных поставок газа составил порядка 31 миллиард кубов, сообщили местные СМИ.

В отчетном периоде объем инвестиций в нефтегазовую промышленность составил 7.1 миллиарда манат, это на 492 миллиона манат больше показателя тех же месяцев 2019.

Возрос и выпуск сжиженного газа: Туркменистаном произведено 231 тысяч тонн сжиженного газа, это на 42.3 тысяч тонн больше, нежели в аналогичный период минувшего года.

ТКНПЗ произвел 1.7 миллиона тонн бензина разных марок и более 1.65 миллиона тонн «дизеля». Существенный объем топлива также ушел на экспорт.

Полимерный завод Киянлы в январе-октябре 2020 троекратно нарастил объем продаж полиэтилена, продав 140 тысяч тонн через Госбиржу Туркменистана – это на 95 тысяч тонн больше уровня аналогичного периода минувшего года.

print
  • В России число жертв коронавируса превысило 55 тыс. человек
  • Названы 7 симптомов коронавируса, требующих немедленной реакции (список)
  • На юге Узбекистана жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отсутствия электричества (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com