За 11 месяцев добыча газа принесла Туркменистану $4.13 млрд

CentralAsia (TM) - За одиннадцать месяцев валовые доходные поступления от экспортных поставок газа и нефтехимической продукции из Туркменистана преодолели отметку в $4.13 миллиарда. За это время нефтегазовая отрасль Туркменистана добыла 8.7 миллиона тонн нефти и газового конденсата, 62.3 миллиарда кубических метров «голубого топлива». Показатель экспортных поставок газа составил порядка 31 миллиард кубов, сообщили местные СМИ.



В отчетном периоде объем инвестиций в нефтегазовую промышленность составил 7.1 миллиарда манат, это на 492 миллиона манат больше показателя тех же месяцев 2019.

Возрос и выпуск сжиженного газа: Туркменистаном произведено 231 тысяч тонн сжиженного газа, это на 42.3 тысяч тонн больше, нежели в аналогичный период минувшего года.

ТКНПЗ произвел 1.7 миллиона тонн бензина разных марок и более 1.65 миллиона тонн «дизеля». Существенный объем топлива также ушел на экспорт.

Полимерный завод Киянлы в январе-октябре 2020 троекратно нарастил объем продаж полиэтилена, продав 140 тысяч тонн через Госбиржу Туркменистана – это на 95 тысяч тонн больше уровня аналогичного периода минувшего года.