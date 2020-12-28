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  28 декабря 2020
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В Коканде жители блокировали дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)

CentralAsia (UZ) -  28 декабря в социальных сетях распространилось видео, на котором жительницы Коканда перекрыли дорогу, ведущую к администрации города. Как выяснилось, женщины недовольны отсутствием газа и электричества, передает Репост.уз.

"Женщины, живущие рядом с хокимиятом, перекрывают дорогу перед зданием хокимията. Потому что у них дома нет ни газа, ни света. Несколько раз позвали уполномоченных сотрудников, но они не захотели слушать нас. Мы сыты по горло отсутствием газа и света",— сообщает одна из очевидцев.

Когда автомобили пытались проехать мимо женщин, они заявили, что их можно «задавить», потому что дома холодно и они устали от этого.

В конце видео к месту инцидента подъезжает автомобиль правоохранительных органов.

Главы Коканда и Ферганской области пока не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Сурхандарьинской области жители Музрабадского района перекрыли дорогу и подожгли шины из-за прекращения подачи электричества, вызванного поломкой трансформатора.

Ранее в Каракалпакстане люди перекрыли магистральную дорогу Нукус-Ташкент из-за нехватки воды.

Также жители Бухары перекрыли дорогу из-за отсутствия газа.

На днях в Нукусе женщины перекрыли улицу из-за невыплаты зарплат.

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