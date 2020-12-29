Генерал Остин Скотт Миллер посетил монгольские войска в Кабуле

CentralAsia (MNG) - Остин Скотт Миллер, командующий операцией «Решительная поддержка» в Афганистане, посетил базу Новый Кабул в день Рождества, чтобы узнать о безопасности базы, роли сил безопасности Кабула и готовности.

Осмотрев командный центр базы и все контрольно-пропускные пункты, он прибыл в 11-ю смену монгольской военной команды, чтобы пожелать им счастливого Рождества и счастливого Нового года. Он подчеркнул важность выполнения роли монгольских войск перед лицом глобальной пандемии и пожелал им успехов в их будущих начинаниях.

«Мы сотрудничаем с Вооруженными силами Монголии почти 20 лет для установления мира в Исламской Республике Афганистан. Мы можем спать спокойно и спокойно отдыхать под защитой монгольских военных. Я слышал от вашего командира лагеря, что вы делаете свою долг лучше, чем когда-либо прежде», - сказал он.

Генерал Миллер отметил образцовую работу монгольского военного коллектива и высокий уровень дисциплины. И вручил памятными медалями командира военного отряда подполковника Б.Олзбаяр и майора М. Батболд, капитана Г. Бат-Эрдэнэ, капитанэ Д. Гансух и заместителя командира Э. Хос-Эрдэнэ.

Монголия начала направлять войска в 2010 году, когда развернула пехотный взвод в возглавляемых НАТО Международных силах содействия безопасности (ISAF), Региональное командование-Север. В дополнение к Монгольской экспедиционной целевой группе, в миссию «Решительная поддержка» входят пехотные, артиллерийские и воздушные наставники и инструкторы Монголии, служащие в афганских силах безопасности.

Созданная в 2015 году операция «Решительная поддержка» — это возглавляемая НАТО небоевая миссия по подготовке, консультированию и оказанию поддержки Афганским национальным силам обороны и безопасности (ANDSF), которые взяли на себя всю ответственность за безопасность Афганистана. Цель — помочь афганским силам безопасности и институтам развивать способность защищать Афганистан и защищать их граждан на постоянной основе.

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