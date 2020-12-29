Монгольская IT компания Shoppy выходит на рынки США, Южной Кореи и Гонконга

CentralAsia (MNG) - Платформа Shoppy.mn начала работу 1 января 2017 года. За четыре года он привлек 400 000 активных пользователей. Ежемесячно их платформу посещают более 500 000 человек. Здесь продаются товары более чем из 1000 магазинов. Сейчас монгольская платформа электронной коммерции создала две компании с ноября 2019 года Shoppy LLC и Cody LLC.

Компания Cody завершила разработку платформы для экспорта национальных брендов Монголии в сотрудничестве с Европейским Союзом и Кореей.

-У нас есть соглашения о поставках нашей платформы в 2020 году в США, Южную Корею и Гонконг. В 2021 году мы будем первыми, кто экспортирует технологии из Монголии в США. Мы будем сотрудничать с Dakota Systems из США для подключения своих систем и предоставления услуг американским компаниям. Это означает, что мы сдаем нашу технологию в аренду на мировой рынок. Затем мы будем экспортировать в Гонконг и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы работаем с компанией с подробной аналитической системой на основе искусственного интеллекта, чтобы поставлять нашу инфраструктуру на этот рынок, -говорит глава компании Ц.Мэндбаяр.

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