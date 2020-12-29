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  29 декабря 2020
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Принят закон о президентских выборах Монголии

CentralAsia (MNG) -  Монголия изберет нового президента в 2021 году. Президентские выборы пройдут в Монголии в восьмой раз за всю историю страны. В этом году монголы будут выбирать шестого президента.

24 декабря парламент Монголии — Великий государственный хурал одобрил Закон о президентских выборах, поскольку было решено иметь отдельные законодательные акты для выборов президентских, парламентских и местных хурал вместо прежней практики единого и унифицированного закона о выборах для всех типов выборов, чтобы лучше регулировать их.

В качестве регламента подготовки и организации президентских выборов закон содержит положения об использовании избирательных чернил во время выборов, доступе к спискам избирателей, подаче жалоб по вопросам или нарушениям в списках избирателей, ручной пересчет всех проголосовавших бумажных бюллетеней на выбранных избирательных участках, установка камер для документирования процесса голосования, избегая при этом нарушения тайны голосования избирателей.

В законе также говорится, что лицо, осужденное по уголовным обвинениям и отбывающее наказание в виде лишения свободы, или лицо, признанное судом виновным в коррупционных действиях, дисквалифицируется для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах.

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