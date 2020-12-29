29 декабря – Великий день для монголов

CentralAsia (MNG) - Монголия сегодня отмечает 109-ю годовщину национальной свободы и восстановления своей независимости, а также 109-ю годовщину создания современной дипломатической службы.

16 августа 2007 года на заседании ВГХ было решено, что этот день будет праздничным. И 23 декабря 2011 года 29 декабря был официально объявлен всенародным праздником - “Днем национальной свободы и восстановления независимости Монголии”. Этот день, в прямом смысле, Великий день для монголов и Монголии.

Немного истории. В результате Синьхайской революции в империи Цин и установления Китайской Республики, усилилось национально-освободительное движение в Монголии.

1 декабря 1911 года халхаские князья и ламы провозгласили независимость Монголии. Юридически это было обосновано тем, что вассальная зависимость Монголии имела место по отношению к маньчжурской династии, а не к Китаю. Богдо-Гэгэн VIII, буддийский лидер страны, 29 декабря был возведён в Богдо-ханы, стал теократическим правителем нового государства. Под руководством русских военных советников была создана 20-тысячная монгольская армия. В 1913 году армия была мобилизована для освобождения Внутренней Монголии от Китая.

Сам Богдо-гэгэн 29 декабря был возведён на монгольский престол и стал носить титул Богдо-хана - “Многими возведённый” (по-монгольски “Олноо өргөгдсөн” или “Олноо өргөмжлөгдсөн”; этот титул использовался и как наименование эры правления). Столица Их хүрээ была переименована в Нийслэл хүрээ.

Была воссоздана печать Великого Хана, — знак высшей государственной власти. Легитимность власти Богдо-Гэгэна опиралась на традиционную систему ценностей, общенародную поддержку, политический и духовный авторитет, представляя собой сочетание традиционной и харизматической моделей легитимности власти. Правительство ханства состояло из пяти министерств. Был объявлен ряд реформ: военная, налоговая и геральдическая (созданы национальные флаг и герб). Все долги монголов китайскому ростовщичеству были отменены.

автор: Татар С.Майдар

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