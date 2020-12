The Hu отмечает более 1 миллиона подписчиков на канале Youtube

CentralAsia (MNG) - Монгольская фолк-рок-группа The Hu, созданная в 2016 году, празднует достижение отметки в 1 миллион подписчиков на своем официальном канале YouTube.

The Hu выпустил два видео в 2018 году; «Yuve Yuve Yu» (сентябрь) и «Wolf Totem» (ноябрь), собрав вместе более 100 миллионов просмотров к ноябрю 2020 года. 11 апреля 2019 года «Wolf Totem» занял первое место в рейтинге продаж Hard Rock Digital Songs Billboard, сделав The Hu стал первым монгольским музыкальным коллективом, занявшим первое место в чарте Billboard.

The Hu недавно выпустили свою хунну-рок-кавер-версию песни Metallica «Sad But True» сегодня вместе с видеоклипом. Трек представляет собой уникальный взгляд на любимую классику, которая транслируется более 142 миллионов раз только на Spotify.

Особый стиль The Hu позволяет слушателям услышать эту песню совершенно по-новому. Группа добавила традиционные монгольские инструменты вместе со своим фирменным стилем горлового пения и заменила английскую лирику «Sad But True» на свой родной монгольский.

С этой обложкой The Hu также запускает серию The Best Of Better Noise Music: 15 Years Of Rock, которая продлится на протяжении 15 лет работы лейбла - 2021 года. Компиляция включает новые захватывающие версии песен из их разнообразного рок-каталога. The Hu начнет эту кампанию, так как группа воплощает в себе все надежды лейбла на будущее рока — разнообразие, профессиональную музыкальность, страстное исполнение и умное творческое сотрудничество.

Взволнованный выпуском новой песни, певец и исполнитель морин-хуура (конская скрипка) Галбадрах Цэндбаатар, он же «Гала», говорит: «Как и миллионы людей во всем мире, Metallica оказала огромное влияние и вдохновила нас, любителей музыки и музыкантов. Мы восхищаемся их 40-летним неустанным туром и неподвластной времени уникальной музыкой, которую они создают. Для меня большая честь выразить им свое уважение и благодарность, записав версию «Sad But True» на нашем языке в стиле хунну-рок».

Несмотря на то, что они набрали более 100 миллионов просмотров своих видео на YouTube и десятки миллионов просмотров на Spotify, Ху продолжает находить новые способы охвата новой аудитории.

Начиная с их новой кавер-версии и заканчивая саундтреком к видеоигре Star Wars Jedi: Fallen Order, их оригинальное звучание создало свой собственный жанр. Радиолюбители взяли 2 сингла группы в 2020 году (Yuve Yuve Yu с участием Дэнни Кейса из From Ashes To New и Wolf Totem с участием Джейкоби Шаддикса) в пятерку лучших в формате Active Rock.

Группа участвует в фильме The Retaliators, высокооктановом хоррор-триллере с Майклом Ломбарди (FX's Rescue Me), Марком Менчака (Озарк, The Outsider) и Джозефом Гаттом (Дамбо) со специальными гостями от некоторых из самых громких имен рок-музыки. Жаяа группы The Hu играет небольшую роль в фильме, и группа добавила в саундтрек свой хит «Wolf Totem» с участием Джейкоби Шаддикса (Papa Roach).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения