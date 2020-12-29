Посольство США выделит $3 млн на развитие теплиц в Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 декабря 2020 года министр иностранных дел Н.Энхтайван принял посла Соединенных Штатов Америки в Монголии М.Клеческого и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Стороны отметили успех важных мероприятий, направленных на укрепление стратегического партнерства между Монголией и США в 2020 году, включая консультации по политической и экономической политике.

Министр Н.Энхтайван поблагодарил Палату представителей США за принятие резолюции, в которой подчеркивается важность стратегического партнерства между двумя странами, а также за поддержку борьбы с эпидемией СОВИД-19 и ее исключение из серого списка ФАТФ.

Посол М. Клечески сказал, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 3 миллиона долларов на поддержку развития теплиц в Монголии.

Стороны подчеркнули важность поиска путей расширения экономического сотрудничества, обеспечения своевременной подготовки проекта MCC в Монголии и успешного старта проекта.

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