Монголия будет сотрудничать с Евросоюзом по вакцинации

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Н.Энхтайван провел онлайн-встречу с послом ЕС в Монголии Траяном Христеа.

В ходе встречи они обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничеству Монголия-ЕС. Они также обсудили работу, которую предстоит проделать в 2021 году после 20-го заседания Совместного комитета по сотрудничеству между ЕС и Монголией, и интеграцию приоритетов ЕС в области развития на 2021-2027 годы в долгосрочную двустороннюю политику.

Министр подчеркнул необходимость вакцинации врачей, медперсонал и полицейских, находящихся на переднем крае эпидемии COVID-19, и выразил готовность продолжить работу с ЕС и его странами-членами по вакцинации, сообщает Министерство иностранных дел.

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