В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 13 237 человек

- Таджикистан, общество
- 9:29, 29 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 28 декабря 34 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.
Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 13 237 человек, из них выздоровели 12 726 пациентов или 96,1% инфицированных, скончались 90 человек.
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