[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели 34 человека

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 035 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 38 новых случаев в Улан-Баторе. Об этом 29 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 34 пациента.

По состоянию на 29 декабря общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1175, из которых 745 выздоровели и 420 находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольская группа The Hu отмечает более 1 млн подписчиков на Youtube
  • В 2020 году объемы экспорта из Центральной Азии сократились на 24%, - ООН
  • ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com