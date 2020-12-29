В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели 34 человека

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 035 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 38 новых случаев в Улан-Баторе. Об этом 29 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 34 пациента.

По состоянию на 29 декабря общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1175, из которых 745 выздоровели и 420 находятся на лечении в больницах.

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