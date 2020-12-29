На утро 29 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 739 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 124;

- город Алматы - 80;

- город Нур-Султан - 70;

- Алматинская область - 66;

- Костанайская область - 61;

- Северо-Казахстанская область - 60;

- Павлодарская область - 58;

- Акмолинская область - 55;

- Восточно-Казахстанская область - 51;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Карагандинская область - 39;

- Жамбылская область - 18;

- Мангистауская область - 4;

- Туркестанская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- город Шымкент - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 153 199 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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