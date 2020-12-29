На утро 29 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 739 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 124;
- город Алматы - 80;
- город Нур-Султан - 70;
- Алматинская область - 66;
- Костанайская область - 61;
- Северо-Казахстанская область - 60;
- Павлодарская область - 58;
- Акмолинская область - 55;
- Восточно-Казахстанская область - 51;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Карагандинская область - 39;
- Жамбылская область - 18;
- Мангистауская область - 4;
- Туркестанская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- город Шымкент - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 153 199 случаев коронавируса.